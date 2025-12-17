Bauru voltou a registrar o aparecimento de jacarés em área urbana. O caso mais recente ocorreu nesta terça-feira (16), no bairro Vargem Limpa, atrás do condomínio Terra Nova, onde moradores relataram a presença de um animal da espécie circulando por vias públicas. Este é o terceiro registro na cidade em menos de 24 horas. Em um dos casos anteriores, um jacaré foi encontrado em uma propriedade rural no bairro Chácaras Bauruenses. Por lá foi capturado pelo Corpo de Bombeiros e depois liberado à natureza, assim como o recolhido no Jardim Tangarás.

No Vargem Limpa, o animal foi visto “passeando” pelas ruas de terra do bairro durante a noite. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, até o momento, o réptil não havia sido localizado. A situação tem gerado preocupação entre os moradores, já que o córrego Vargem Limpa, de onde o animal possivelmente saiu, é bastante utilizado por crianças para banho em dias quentes.

De acordo com o zootecnista Luiz Pires, assim como no Tangarás, o do Vargem Limpa é um jacaré-de-papo-amarelo. Segundo ele, esses animais, principalmente os machos, costumam migrar entre lagoas e margens de rios em busca de novas áreas para reprodução. “Com as chuvas intensas, há a possibilidade de terem sido arrastados de seus habitats e, desorientados, agora buscam antigos ou novos locais para se estabelecerem”, explica.