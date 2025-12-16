Um jacaré-de-papo-amarelo foi flagrado por moradores do Jardim Tangarás, em Bauru, circulando pelo meio da rua, na noite desta segunda-feira (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do animal, que mede cerca de dois metros de comprimento e pesa aproximadamente 60 quilos.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. No entanto, o jacaré permaneceu parado na pista, o que dificultou o fluxo de veículos.

Após o resgate, o animal passou por avaliação veterinária, que constatou que seu estado de saúde estava normal. Nesta terça-feira (16), ele foi devolvido à natureza.