17 de dezembro de 2025
BAURU

Jacaré é flagrado passeando no meio da rua no Tangarás; VÍDEO

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Facebook
O animal permaneceu parado na pista, o que dificultou o fluxo de veículos
Um jacaré-de-papo-amarelo foi flagrado por moradores do Jardim Tangarás, em Bauru, circulando pelo meio da rua, na noite desta segunda-feira (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do animal, que mede cerca de dois metros de comprimento e pesa aproximadamente 60 quilos.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. No entanto, o jacaré permaneceu parado na pista, o que dificultou o fluxo de veículos.

Após o resgate, o animal passou por avaliação veterinária, que constatou que seu estado de saúde estava normal. Nesta terça-feira (16), ele foi devolvido à natureza.

Ainda de acordo com a Polícia Ambiental, a presença de jacarés em áreas urbanas é incomum. Na região, é mais frequente o registro de animais como saguis, aves, gambás e, ocasionalmente, jaguatiricas. O caso, segundo a corporação, não representou risco à população.

