Os cadernos entregues ao Legislativo pela secretária Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), Cilene Bordezan, sobre a PPP do Lixo abordam a composição jurídica (107 páginas), econômica (115 páginas) e dados sobre a estrutura dos serviços, ou seja, a modelagem (381 páginas).

O material contratado junto à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) pela prefeita não avalia efeitos da transferência de serviços de limpeza hoje executados por outras secretarias (como a de Serviços Urbanos, responsável pela limpeza das praças) e não aborda as consequências na previdência pública municipal (com a eliminação de vagas no serviço público nestas pastas). O estudo propõe a meta de tratar 40% do lixo coletado nas casas a partir do quinto ano do contrato. A meta fica igual por três décadas.

A Fipe se concentra na modalidade de PPP e na defesa de sua viabilidade técnica e econômica. Um dos obstáculos à avaliação do material é a apresentação de dados velhos sobre quantificação, estrutura e custo de vários dos serviços incluídos na proposta de PPP. Foram copiadas informações de 2015 em vários itens, incluídos conteúdos de serviços que não mais pertencem à Emdurb (como o lixo saúde) e, ainda, inseridos dados de 2013. Isto torna também 'mistério' ou impossível compreender como o estudo negado pela secretária Bordezan ao Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comdema) chegou aos valores de tarifa de coleta e tratamento de lixo por consumo de água (por faixas de mil litros).