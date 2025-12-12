Um engavetamento envolvendo sete veículos travou o trânsito na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, na manhã desta sexta-feira (12). A lentidão também foi sentida na avenida Nuno de Assis, no trevo do bairro Santa Luzia.

O acidente ocorreu no sentido Interior-Capital, em um trecho de subida, entre os viadutos das avenidas Cruzeiro do Sul e Duque de Caxias. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária ViaRondon estão no local.

Apesar do impacto entre os veículos, ninguém ficou ferido. Uma faixa da pista foi interditada, o que exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo local.