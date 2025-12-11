13 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Colisão na Rodrigues deixa motociclista em estado grave em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Cássia Peres/JC
A via chegou a ser parcialmente sinalizada, mas o tráfego já foi liberado
A via chegou a ser parcialmente sinalizada, mas o tráfego já foi liberado

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um motociclista gravemente ferido na tarde desta quinta-feira (11), em Bauru. O acidente ocorreu por volta das 15h, na quadra 16 da avenida Rodrigues Alves, uma das vias de maior fluxo da cidade.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, um homem, sofreu fratura exposta e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC). Os outros dois envolvidos na ocorrência não se feriram.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar apoio na ocorrência. A via chegou a ser parcialmente sinalizada, mas o tráfego já foi liberado.

