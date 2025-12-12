O esporte bauruense perdeu, nesta sexta-feira (12), uma de suas mais conceituadas professoras de natação, Julita Helena Siqueira, vítima de câncer no fígado, aos 58 anos. Ela estava em tratamento desde 2022, mas, nos últimos 21 dias, o quadro se agravou e ela foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde não resistiu, conta um de seus irmãos, o padre Carlos Henrique Andrade Siqueira, da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus.

De acordo com ele, Julita nasceu e fez toda a sua trajetória em Bauru. Formou-se em educação física pela Unesp, foi bancária da extinta Caixa Estadual, que se tornou, depois, Banco do Brasil, e também foi professora de natação por muitos anos na Associação Luso Brasileira de Bauru.

“Ela ensinou gerações, inclusive de pais e filhos, sempre muito apaixonada por tudo o que fazia, sobretudo o esporte. Ela não se casou, não teve filhos, mas tinha uma infinidade de amigos e pessoas que gostavam dela e do que ela fazia pela natação na cidade”, destaca padre Carlos.