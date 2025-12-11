A 2ª Vara Criminal de Bauru condenou, nesta quarta-feira (10), quatro envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro investigado desde 2022, entre eles o ex-presidente da Cohab Edison Bastos Gasparini Junior e sua esposa Izabel Cristina Gonçalves Dias Gasparini. A decisão também absolveu quatro acusados das algumas imputações originalmente apresentadas pelo Ministério Público (MP), incluindo a de participação em organização criminosa.

O juiz responsável pelo caso considerou procedente, em parte, a denúncia e aplicou penas que variam de sete anos de reclusão a prestação de serviços à comunidade. Gasparini Junior e Izabel receberam a mesma pena: 7 anos de reclusão, em regime semiaberto; 21 dias-multa, cada dia-multa fixado em cinco salários mínimos, por lavagem de dinheiro, combinada com artigo 71 do Código Penal, que versa sobre a continuidade delitiva.

O ex-diretor da Cohab Paulo Sérgio Gobbi foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, também em regime semiaberto; 21 dias-multa, com valor unitário correspondente a um salário mínimo; pelo mesmo crime de lavagem de dinheiro. O ex-funcionário da fazenda dos Gasparini Cleberson Rocha Joaquim, por sua vez, recebeu pena mais branda: 7 meses de detenção, em regime aberto; 23 dias-multa no valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade.