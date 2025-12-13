O projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Lixo e limpeza pública da Prefeitura de Bauru traz no estudo assinado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) o valor total de R$ 5,691 bilhões, em 30 anos de contrato. O custeio dos serviços à concessionária no primeiro ano prevê uma arrecadação com a cobrança de tarifa de lixo de R$ 90 milhões. A composição de cada despesa, entre investimentos em estrutura, maquinário, usina e operações não foi discutida nem com o Legislativo e nem com a comunidade.

O governo municipal entregou cópia dos três cadernos da concessão aos vereadores apenas na semana passada e, na última quarta-feira (10), foi aprovada lei autorizativa abrindo caminho para a prefeita Suéllen Rosim (PSD) elaborar como quiser mais uma etapa de seu plano de concessões. Conforme noticiado, a aprovação da lei em sessão legislativa com duração de mais de 26 horas deverá ser contestada no Judiciário com apontamento de nulidades, declararam vereadores de oposição.

A modelagem jurídica, econômica e operacional da PPP trata do contrato de maior valor de toda a história da cidade. A formatação, no entanto, foi submetida a segredo pela secretária do Meio Ambiente, Cilene Bordezan, embora ela negue o sigilo. O caderno dos dados econômicos, com 115 páginas, assinado pelo coordenador do projeto pela Fipe, Denisard Cneio Alves (que também assina o estudo da concessão do esgoto e drenagem de Bauru) descreve que o custo total para operar todos os serviços de lixo (coleta, transporte, separação e tratamento final em usina) está projetado em R$ 3,180 bilhões. Os investimentos exigidos com frota de caminhões, máquinas leves e pesadas, conteiners, seis novos Ecopontos e readequações físicas são de R$ 622 milhões.