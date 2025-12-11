Morreu nesta quinta-feira (11), aos 91 anos, Valdemar de Almeida, conhecido pela população como "Seu Valdemar" ou “Senhor Bacana”. Figura querida no Centro de Bauru, ele se tornou parte da rotina da cidade com sua tradicional venda de caldo de cana, trabalho que desempenhava desde 1989 em sua perua estacionada sempre no mesmo ponto, onde distribuía sorrisos e simpatia.

Durante a pandemia, "Seu Valdemar" e dona Joana ganharam destaque nacional após o neto Kelvin criar o perfil “Senhores Bacanas” nas redes sociais. A simplicidade do casal conquistou mais de um milhão de seguidores e fez com que a história de vida dos dois ultrapassasse as fronteiras de Bauru, levando carinho e inspiração para todo o país.

Valdemar deixa a esposa, dona Joana, com quem foi casado por 70 anos, além de seis filhos e dez netos.