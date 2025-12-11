13 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
LUTO

Morre 'Senhor Bacana', celebridade, muito querido dos bauruenses

Por Vinicius Pereira | Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Valdemar de Almeida, conhecido pela população como Seu Valdemar ou “Senhor Bacana”
Valdemar de Almeida, conhecido pela população como Seu Valdemar ou “Senhor Bacana”

Morreu nesta quinta-feira (11), aos 91 anos, Valdemar de Almeida, conhecido pela população como "Seu Valdemar" ou “Senhor Bacana”. Figura querida no Centro de Bauru, ele se tornou parte da rotina da cidade com sua tradicional venda de caldo de cana, trabalho que desempenhava desde 1989 em sua perua estacionada sempre no mesmo ponto, onde distribuía sorrisos e simpatia.

Durante a pandemia, "Seu Valdemar" e dona Joana ganharam destaque nacional após o neto Kelvin criar o perfil “Senhores Bacanas” nas redes sociais. A simplicidade do casal conquistou mais de um milhão de seguidores e fez com que a história de vida dos dois ultrapassasse as fronteiras de Bauru, levando carinho e inspiração para todo o país.

Valdemar deixa a esposa, dona Joana, com quem foi casado por 70 anos, além de seis filhos e dez netos.

Vamos atualizar em instantes com local e horário do velório e sepultamento.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários