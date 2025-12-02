Segunda pesada
O clima foi de expectativa à tensão nesta segunda-feira (1), durante a sessão da Câmara Municipal de Bauru. Boa parte do nervosismo se deu por conta do parecer da Consultoria Jurídica do Legislativo contrário à normal tramitação do Projeto de Lei (PL) da prefeitura que pede autorização para fazer a concessão do lixo à iniciativa privada, na forma de Parceria Público-Privada (PPP). Lei a matéria completa neste link - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2946117/politica/2025/12/juridico-da-camara-aponta-inconstitucionalidade-em--pl-do-lixo
Fatura na Mesa
Segundo a coluna apurou, tal parecer irritou o secretário de Governo, Renato Purini, e a conta acabou sobrando até (e principalmente) para o presidente da Casa, o governista Markinho Souza (MDB). Na avaliação do Palácio das Cerejeiras, o pedido de parecer poderia, de alguma forma, ter sido evitado, o que inclui na fatura outro governista, o relator do PL na Comissão de Justiça, André Maldonado (PP), que, diga-se, anda meio distante do governo. Ele estará no Cidade 360 desta terça-feira ao lado do colega Natalino da Pousada (PDT).
Café com Purini
Na bancada governista, a tensão não é de hoje devido à impopularidade da concessão do lixo e sua respectiva tarifa. Tanto que na reunião desta segunda de manhã dos situacionistas com Renato Purini não houve mais do que 3 ou 4 vereadores presentes. O café anda indigesto para boa parte deles. A recente negativa da secretária Cilene Bordezan de enviar o estudo da Fipe a quem de direito amargou ainda mais a tradicional bebida. O fato foi revertido mais tarde pelo governo.
Estudo enviado
Durante a sessão, a Câmara foi informada de que o estudo da PPP do lixo estava sendo enviado aos vereadores, mais precisamente à Comissão de Justiça, que agora tem, em tese, todos os elementos para avaliar o projeto de lei e dar seu parecer sobre a tramitação do mesmo. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) já havia enviado ofício à Comissão de Justiça pedindo cópia do estudo.
Inquérito/Acaê 1
Enquanto isso, o assunto que foi manchete do JC impresso no final de semana - as investigações do Ministério Público sobre irregularidades na entidade Acaê - repercutiu na sessão da Câmara Municipal. O vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) reproduziu, na tribuna do Legislativo, vários trechos da reportagem. Ele disse, em seu pronunciamento, que “isso assusta, e assusta porque não pode acontecer!”.
Inquérito/Acaê 2
O vereador Natalino da Pousada (PDT) também falou com veemência sobre o assunto. ‘A denúncia é grave! Onde estava a fiscalização?!’, afirmou, referindo-se à Secretaria de Assistência Social, que é citada no inquérito pelo MP devido às deficiências na fiscalização. Leia a matéria completa neste link - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2946141/politica/2025/12/vereadores-repercutem-denuncias-contra-a-acae-e-cobram-acoes
Urgência
E conforme já era esperado, o governo municipal pediu a tramitação em regime de urgência de 16 projetos de lei que estão no Legislativo. O principal deles e que deve causar muita confusão ainda é o da PPP do lixo. A partir de agora, a Câmara tem até 10 sessões para votar os PL da urgência. Caso contrário, a pauta ficará travada. Alguém já viu esse filme? Detalhe: faltam duas sessões ordinárias para o fim do ano legislativo. Será a toque de caixa novamente?