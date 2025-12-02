Segunda pesada

O clima foi de expectativa à tensão nesta segunda-feira (1), durante a sessão da Câmara Municipal de Bauru. Boa parte do nervosismo se deu por conta do parecer da Consultoria Jurídica do Legislativo contrário à normal tramitação do Projeto de Lei (PL) da prefeitura que pede autorização para fazer a concessão do lixo à iniciativa privada, na forma de Parceria Público-Privada (PPP). Lei a matéria completa neste link - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2946117/politica/2025/12/juridico-da-camara-aponta-inconstitucionalidade-em--pl-do-lixo

Fatura na Mesa

Segundo a coluna apurou, tal parecer irritou o secretário de Governo, Renato Purini, e a conta acabou sobrando até (e principalmente) para o presidente da Casa, o governista Markinho Souza (MDB). Na avaliação do Palácio das Cerejeiras, o pedido de parecer poderia, de alguma forma, ter sido evitado, o que inclui na fatura outro governista, o relator do PL na Comissão de Justiça, André Maldonado (PP), que, diga-se, anda meio distante do governo. Ele estará no Cidade 360 desta terça-feira ao lado do colega Natalino da Pousada (PDT).

Café com Purini

Na bancada governista, a tensão não é de hoje devido à impopularidade da concessão do lixo e sua respectiva tarifa. Tanto que na reunião desta segunda de manhã dos situacionistas com Renato Purini não houve mais do que 3 ou 4 vereadores presentes. O café anda indigesto para boa parte deles. A recente negativa da secretária Cilene Bordezan de enviar o estudo da Fipe a quem de direito amargou ainda mais a tradicional bebida. O fato foi revertido mais tarde pelo governo.