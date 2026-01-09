Após denúncia, na noite desta quinta-feira (8), equipe de Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) flagrou dois homens fracionando drogas na garagem de uma chácara no Vale do Igapó III, em Bauru. O entorpecente, de acordo com a corporação, está avaliado em cerca de R$ 500 mil.

Segundo registro policial, quando os policiais militares chegaram ao local informado pelo denunciante, por volta das 20h15, visualizaram os suspeitos manuseando as drogas em meio a materiais para preparação, três balanças de precisão, aproximadamente 5 mil pinos plásticos vazios e anotações.

No imóvel, foram apreendidos cerca de 80 porções de maconha, três tabletes grandes da droga, cerca de 700 gramas de "dry", 327 gramas de cocaína peruana pura, 64 pinos com a droga, 129 porções de crack, uma pedra bruta do entorpecente pesando quase 400 gramas e R$ 602,00 em dinheiro.