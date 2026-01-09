09 de janeiro de 2026
NO VALE DO IGAPÓ

Força Tática da PM flagra dupla com R$ 500 mil em drogas em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar/Divulgação
Porções de maconha, dry, cocaína pura e crack apreendidos pela PM
Após denúncia, na noite desta quinta-feira (8), equipe de Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) flagrou dois homens fracionando drogas na garagem de uma chácara no Vale do Igapó III, em Bauru. O entorpecente, de acordo com a corporação, está avaliado em cerca de R$ 500 mil.

Segundo registro policial, quando os policiais militares chegaram ao local informado pelo denunciante, por volta das 20h15, visualizaram os suspeitos manuseando as drogas em meio a materiais para preparação, três balanças de precisão, aproximadamente 5 mil pinos plásticos vazios e anotações.

No imóvel, foram apreendidos cerca de 80 porções de maconha, três tabletes grandes da droga, cerca de 700 gramas de "dry", 327 gramas de cocaína peruana pura, 64 pinos com a droga, 129 porções de crack, uma pedra bruta do entorpecente pesando quase 400 gramas e R$ 602,00 em dinheiro.

Os dois homens - G.H.A.B. e M.H.M.C. (apenas as iniciais foram divulgadas) - foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico e conduzidos ao plantão policial. Eles foram autuados em flagrante e permaneceram à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.

