A Lotérica Cruzeiro do Sul, em Bauru, voltou a chamar a atenção dos apostadores após registrar três apostas que acertaram a quina da Mega da Virada, ficando a apenas um número do prêmio principal, sorteado com as dezenas 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

As apostas foram realizadas na própria unidade, em jogos com mais dezenas — formato bastante procurado pelos clientes — incluindo apostas individuais e bolões. Todos os prêmios já foram retirados e, no caso dos bolões, os valores foram divididos entre os participantes, conforme o combinado.

Segundo o proprietário pela lotérica, Paulo Arcolin, de 47 anos, duas das apostas foram feitas em conjunto com os próprios funcionários. Ele relata que o sentimento foi de uma mistura intensa entre frustração e comemoração. “Existe aquela sensação de ‘por muito pouco’, ainda mais diante de um prêmio histórico. Mas, ao mesmo tempo, houve muita alegria, comemoração e gratidão. Chegar tão perto duas vezes não é algo comum”, afirmou. Além das três quinas, a lotérica também registrou 48 apostas premiadas com a quadra, somando, entre quinas e quadras, R$ 142,8 mil pagos aos apostadores.