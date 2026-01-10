A Lotérica Cruzeiro do Sul, em Bauru, voltou a chamar a atenção dos apostadores após registrar três apostas que acertaram a quina da Mega da Virada, ficando a apenas um número do prêmio principal, sorteado com as dezenas 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.
As apostas foram realizadas na própria unidade, em jogos com mais dezenas — formato bastante procurado pelos clientes — incluindo apostas individuais e bolões. Todos os prêmios já foram retirados e, no caso dos bolões, os valores foram divididos entre os participantes, conforme o combinado.
Segundo o proprietário pela lotérica, Paulo Arcolin, de 47 anos, duas das apostas foram feitas em conjunto com os próprios funcionários. Ele relata que o sentimento foi de uma mistura intensa entre frustração e comemoração. “Existe aquela sensação de ‘por muito pouco’, ainda mais diante de um prêmio histórico. Mas, ao mesmo tempo, houve muita alegria, comemoração e gratidão. Chegar tão perto duas vezes não é algo comum”, afirmou. Além das três quinas, a lotérica também registrou 48 apostas premiadas com a quadra, somando, entre quinas e quadras, R$ 142,8 mil pagos aos apostadores.
Conhecida como a “mais premiada de Bauru”, a Lotérica Cruzeiro do Sul acumula um histórico expressivo ao longo dos anos, com mais de 40 apostas milionárias e a saída do prêmio principal da Lotofácil por cinco vezes na própria unidade. A frequência constante de premiações em concursos como Lotofácil, Quina e Mega-Sena reforça a fama de “pé quente” entre os clientes. “Deixo um recado para os clientes: é para continuar acreditando. A recorrência de prêmios, inclusive esses que ficaram muito próximos do principal, mostra que estamos no caminho certo”, destacou Arcolin.
A Lotérica Cruzeiro do Sul está localizada na Avenida Cruzeiro do Sul, 11-33, e oferece atendimento presencial, pelo telefone gratuito 0800 000 2870, via WhatsApp (14) 99711-0882, pelo site lotericacruzeiro.com.br e também pelo Marketplace da Caixa, por meio do código 014932.
Para quem prefere apostar via WhatsApp, a lotérica envia o bilhete pelos Correios ou por entregador, ampliando o acesso e a comodidade dos apostadores.