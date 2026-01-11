11 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FLAGRADOS

Casal é preso em flagrante por furto em supermercado de Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
A mulher que o acompanhava teria distraído um dos vigilantes para facilitar a saída do comparsa com as mercadorias
A mulher que o acompanhava teria distraído um dos vigilantes para facilitar a saída do comparsa com as mercadorias

Um casal foi preso em flagrante na noite deste sábado (10) depois de furtar mercadorias de um supermercado localizado no bairro Parque Roosevelt, em Bauru. O crime ocorreu por volta das 18h30 e foi flagrado pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, segundo o boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o registro policial, funcionários do supermercado perceberam a ação por meio das câmeras de segurança. Um homem saiu do interior da loja empurrando um carrinho carregado de produtos, sem passar pelos caixas para efetuar o pagamento. Ele foi abordado e detido pela equipe de segurança ainda na área externa do local.

A mulher que o acompanhava teria distraído um dos vigilantes para facilitar a saída do comparsa com as mercadorias. A dupla foi contida por funcionários até a chegada da Polícia Militar.

O casal foi conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelo delegado de plantão. O crime foi enquadrado como furto qualificado.

Ainda conforme o BO, os dois suspeitos já foram identificados como autores de um furto semelhante ocorrido em outro supermercado da cidade no início do mês. O caso segue à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários