Um casal foi preso em flagrante na noite deste sábado (10) depois de furtar mercadorias de um supermercado localizado no bairro Parque Roosevelt, em Bauru. O crime ocorreu por volta das 18h30 e foi flagrado pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, segundo o boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o registro policial, funcionários do supermercado perceberam a ação por meio das câmeras de segurança. Um homem saiu do interior da loja empurrando um carrinho carregado de produtos, sem passar pelos caixas para efetuar o pagamento. Ele foi abordado e detido pela equipe de segurança ainda na área externa do local.