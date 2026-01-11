Um casal foi preso em flagrante na noite deste sábado (10) depois de furtar mercadorias de um supermercado localizado no bairro Parque Roosevelt, em Bauru. O crime ocorreu por volta das 18h30 e foi flagrado pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, segundo o boletim de ocorrência (BO).
De acordo com o registro policial, funcionários do supermercado perceberam a ação por meio das câmeras de segurança. Um homem saiu do interior da loja empurrando um carrinho carregado de produtos, sem passar pelos caixas para efetuar o pagamento. Ele foi abordado e detido pela equipe de segurança ainda na área externa do local.
A mulher que o acompanhava teria distraído um dos vigilantes para facilitar a saída do comparsa com as mercadorias. A dupla foi contida por funcionários até a chegada da Polícia Militar.
O casal foi conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelo delegado de plantão. O crime foi enquadrado como furto qualificado.
Ainda conforme o BO, os dois suspeitos já foram identificados como autores de um furto semelhante ocorrido em outro supermercado da cidade no início do mês. O caso segue à disposição da Justiça.