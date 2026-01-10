O governo Suéllen Rosim (PSD) tem o interesse em viabilizar projeto para utilizar ao menos parte das terras que compõem o entorno das pistas do aeródromo urbano em Bauru, ao longo da avenida Getúlio Vargas. E as cifras explicam. Os cerca de 130 mil metros quadrados com decisão em segunda instância na Justiça Federal como pertencentes ao Município estão cotados a mais de R$ 600 milhões.

Após o início do segundo mandato, a própria chefe do Executivo abordou a possibilidade da cidade discutir projeto para atrair investimento privado para o setor para garantir fundo de reserva e reverter a pequena capacidade da prefeitura de investir em infraestrutura. Para a gestão da mandatária, seria o desfecho dos sonhos ter a área brevemente liberada para apresentar proposta de concessão vinculada a contrapartidas em obras, por exemplo.

O secretário de Governo, Renato Purini (que já atuou nas áreas de Desenvolvimento Econômico e Planejamento, ainda no governo da agora sua esposa) pensa nesta direção. "Veja, de fato é uma oportunidade única. A prefeitura tem de se preparar para apresentar à sociedade a discussão de propostas que viabilizem grandes investimentos. Há inúmeras possibilidades que poderão ser discutidas com os organismos da cidade e a Câmara. A decisão judicial que ratifica a divisão de áreas em favor do Município, sem deixar de manter atividades e o setor relacionado ao Aeroclube, com a preservação do próprio aeródromo, pista e toda estrutura, abre vários caminhos", diz.

Purini reconhece que o governo vê na possibilidade de fim do litígio judicial em torno da repartição das áreas uma espécie de "oasis". "Tem de discutir desde já. Para a hora que chegar a oportunidade, avançar. A prefeita já observou em reuniões que tratam de planejamento, por exemplo, que o projeto pode pensar em uma concessão para atrair o setor privado a investir no local, ou em parte dele, atrelando contrapartidas a obras, uma série de resultados específicos que são demandas de décadas e que a cidade não tem condições de fato de atender, porque os recursos para isso não existem no Orçamento", complementa.