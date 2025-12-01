A Consultoria Jurídica da Câmara Municipal de Bauru emitiu parecer técnico apontando problemas de constitucionalidade e inconsistências legais no Projeto de Lei enviado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) que autoriza a celebração de uma Parceria Público-Privada (PPP) para os serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana — modelo que inclui o pagamento de tarifa pelos munícipes.

O documento, assinado pelo procurador legislativo Renato Chinali Canarim, analisa o conteúdo jurídico da proposta, bem como os materiais anexados pelas secretarias municipais às comissões permanentes. Segundo o parecer, embora o município tenha competência para legislar e firmar PPPs, o texto apresenta pontos de “inconstitucionalidade material” e mistura indevidamente características de dois tipos distintos de concessão previstos na Lei Federal nº 11.079/2004.

O principal questionamento diz respeito ao artigo 10 do projeto, que autoriza o município a instituir uma tarifa para compor a remuneração da concessionária. O parecer afirma que, apesar de a PPP ser proposta na modalidade concessão administrativa — quando a Administração Pública é a usuária direta dos serviços —, o texto vincula essa modalidade ao uso de uma tarifa paga pelo cidadão, característica típica de concessão patrocinada.