Os vereadores Arnaldinho Ribeiro (Avante) e Natalino da Pousada (PDT) repercutiram na sessão da Câmara Municipal de Bauru desta segunda-feira (1/12) reportagem publicada pela Jornal da Cidade e pelo JCNET no final de semana sobre o inquérito aberto pelo Ministério Público (MP) para investigar irregularidades na entidade Acaê e fiscalização deficiente por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Mostrando a capa e a página com a notícia e lendo vários trechos, Arnaldinho afirmou, com veemência, na tribuna dos vereadores: “Isso assusta, assusta porque não pode acontecer!”. Natalino, igualmente incisivo, disse: “A denúncia é grave! Onde estava a fiscalização?!”.

Natalino pediu à Comissão de Educação e Assistência Social o Legislativo, presidido pelo vereador André Maldonado (PP), para que chame a secretária da Assistência Social, Lúcia Rosim, a prestar esclarecimentos.