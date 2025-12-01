Os vereadores Arnaldinho Ribeiro (Avante) e Natalino da Pousada (PDT) repercutiram na sessão da Câmara Municipal de Bauru desta segunda-feira (1/12) reportagem publicada pela Jornal da Cidade e pelo JCNET no final de semana sobre o inquérito aberto pelo Ministério Público (MP) para investigar irregularidades na entidade Acaê e fiscalização deficiente por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Mostrando a capa e a página com a notícia e lendo vários trechos, Arnaldinho afirmou, com veemência, na tribuna dos vereadores: “Isso assusta, assusta porque não pode acontecer!”. Natalino, igualmente incisivo, disse: “A denúncia é grave! Onde estava a fiscalização?!”.
Natalino pediu à Comissão de Educação e Assistência Social o Legislativo, presidido pelo vereador André Maldonado (PP), para que chame a secretária da Assistência Social, Lúcia Rosim, a prestar esclarecimentos.
Já Arnaldinho comentou que “sabemos que a caneta do Ministério Público é imparcial e a ele (MP) todos devem explicações”. E lembrou da lei de sua autoria aprovada recentemente que institui a obrigatoriedade da prestação de contas das entidades que recebem recursos da prefeitura. “O nosso projeto de lei, que agora é lei, é para dar transparência e não adiantou fazerem um lobby organizado por alguns para evitar que ela fosse aprovada...”
