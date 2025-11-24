A câmera de segurança de uma residência flagrou o momento em que uma mulher de 31 anos, dirigindo um carro em alta velocidade e sem habilitação, atropelou uma idosa de 71 anos que estava varrendo a calçada no início da tarde deste sábado (22), em Bauru. O fato aconteceu por volta de meio-dia, na quadra 10 da rua Rodolfina Dias Domingues, na Vila Ipiranga.

Conforme o JCNET noticiou no sábado, a moradora atingida pelo Ford Ka vermelho teve fraturas em um dos braços e em uma das pernas, além de cortes e hematomas no rosto. O primeiro que a socorreu foi o próprio filho, que trabalha a poucos metros do imóvel. Depois, o Samu a encaminhou ao Pronto-Socorro Central. No final do dia, ela conseguiu transferência para o Hospital de Base, onde permanece hospitalizada. A reportagem apurou que talvez não haja necessidade de cirurgia e que a aposentada deve receber alta nesta semana. Ela vai poder comemorar o aniversário de 72 anos ao lado da família, no dia 2 de dezembro.

Segundo registrou a Polícia Militar no local, a condutora, além de não ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), trazia no interior do carro um corote de cachaça. Ainda de acordo com a PM, a condutora do veículo escapou de ser linchada por moradores vizinhos indignados. Os quatro pneus do carro foram furados pelos populares para impedir que ela fugisse antes da chegada dos policiais.

A prisão