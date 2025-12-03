03 de dezembro de 2025
NO MAU CAMINHO

Garota de 17 anos é apreendida com 1 kg de maconha forte em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Jovem viajava sozinha em um veículo que seguia de Campo Grande (MS) para Belo Horizonte (MG)
Uma garota de 17 anos foi apreendida na tarde desta quarta-feira (3) durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária em um ônibus interestadual na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Bauru. Ela transportava quase um quilo de ‘dry’, uma variação de maconha mais potente e valorizada no tráfico.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a jovem viajava sozinha em um veículo que seguia de Campo Grande (MS) para Belo Horizonte (MG). Na poltrona 29, os policiais a abordaram e, após questionamentos, ela admitiu ser adolescente e carregar uma caixa dentro de uma sacola. No interior, foram encontradas dez porções de maconha e duas embalagens de dry, totalizando quase dois quilos de entorpecentes.

A adolescente relatou à polícia que havia recebido a droga em Nova Andradina (MS) e que faria a entrega em Divinópolis (MG), conforme consta no BO. Pelo transporte, ela receberia R$ 1 mil. A garota ainda afirmou não ter antecedentes criminais e que esta seria a primeira vez que realizava o transporte.

Como o Conselho Tutelar não compareceu e nenhum responsável legal estava presente, um policial civil foi designado para acompanhá-la nos procedimentos. Diante da quantidade de droga e da dinâmica do caso, a Polícia Civil decidiu manter a apreensão, e a jovem foi encaminhada à disposição da Vara da Infância e Juventude e da Fundação Casa.

