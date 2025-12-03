Uma garota de 17 anos foi apreendida na tarde desta quarta-feira (3) durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária em um ônibus interestadual na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Bauru. Ela transportava quase um quilo de ‘dry’, uma variação de maconha mais potente e valorizada no tráfico.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a jovem viajava sozinha em um veículo que seguia de Campo Grande (MS) para Belo Horizonte (MG). Na poltrona 29, os policiais a abordaram e, após questionamentos, ela admitiu ser adolescente e carregar uma caixa dentro de uma sacola. No interior, foram encontradas dez porções de maconha e duas embalagens de dry, totalizando quase dois quilos de entorpecentes.

A adolescente relatou à polícia que havia recebido a droga em Nova Andradina (MS) e que faria a entrega em Divinópolis (MG), conforme consta no BO. Pelo transporte, ela receberia R$ 1 mil. A garota ainda afirmou não ter antecedentes criminais e que esta seria a primeira vez que realizava o transporte.