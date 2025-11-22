Uma mulher de 31 anos, dirigindo um carro em alta velocidade, atropelou uma idosa, de 72 anos, no início da tarde deste sábado (22), na quadra 10 da rua Rodolfina Dias Domingues, na Vila Ipiranga, em Bauru. Ferida, a vítima foi levada às pressas para a UPA do Ipiranga e de lá para o Hospital de Base.

Segundo a Polícia Militar apurou no local, a condutora não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e escapou de ser linchada por moradores indignados graças à intervenção de algumas pessoas que estavam por perto. Os quatro pneus do carro dela foram furados pelos populares revoltados. "Mesmo assim, ela levou uns tapas...", conta uma pessoa que estava próxima.

A condutora do Ford Ka foi levada ao Plantão Policial, onde deve ser autuada em flagrante. Junto dela, no veículo, estava uma criança, que seria seu filho. No chão do veículo havia um 'corote' de cachaça, como mostra a foto abaixo.