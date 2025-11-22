22 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ABSURDO NO TRÂNSITO!

Mulher sem CNH atropela idosa e quase é linchada em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Douglas Willian
O carro ficou destruído
O carro ficou destruído

Uma mulher de 31 anos, dirigindo um carro em alta velocidade, atropelou uma idosa, de 72 anos, no início da tarde deste sábado (22), na quadra 10 da rua Rodolfina Dias Domingues, na Vila Ipiranga, em Bauru. Ferida, a vítima foi levada às pressas para a UPA do Ipiranga e de lá para o Hospital de Base.

Segundo a Polícia Militar apurou no local, a condutora não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e escapou de ser linchada por moradores indignados graças à intervenção de algumas pessoas que estavam por perto. Os quatro pneus do carro dela foram furados pelos populares revoltados. "Mesmo assim, ela levou uns tapas...", conta uma pessoa que estava próxima.

A condutora do Ford Ka foi levada ao Plantão Policial, onde deve ser autuada em flagrante. Junto dela, no veículo, estava uma criança, que seria seu filho. No chão do veículo havia um 'corote' de cachaça, como mostra a foto abaixo.

No chão do veículo havia um 'corote' de cachaça vazio
No chão do veículo havia um 'corote' de cachaça vazio

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários