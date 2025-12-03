Uma das vítimas do ataque a faca ocorrido na manhã desta terça-feira (2), no Terminal Rodoviário de Bauru, é Pedro Lyra Millian, o Lyra, que por muitos anos foi proprietário do tradicional café da rua Gustavo Maciel, ponto de encontro de empresários e personalidades da política local há mais de três décadas.
Após ser ferido por um homem de 57 anos, ex-namorado de sua atual companheira, informações sobre o estado de saúde de Lyra passaram a circular nas redes sociais, incluindo uma foto divulgada por um amigo para tranquilizar conhecidos.
Na manhã desta quarta-feira (3), o JCNET apurou que ele permanece internado, mas apresenta boa recuperação. Ele sofreu duas perfurações: uma no abdômen e outra no pulmão, que exigiram estabilização e a colocação de um selo torácico devido à gravidade.
Depois de atacar Lyra, o agressor voltou-se contra a ex-companheira. Ela tentou se proteger e foi atingida no antebraço, mas a faca de desossa também provocou um corte no abdômen.
Como o JCNET divulgou, um policial militar da Capital, que estava à paisana e se preparava para retornar a São Paulo, interveio no momento do ataque. Ele disparou contra o agressor, atingindo seu braço, o que fez o homem cair ao solo, informou o 1.º tenente Rodrigo Sayki. Equipes do 4.º Batalhão de Caçadores também foram acionadas para apoio.
O agressor sofreu fratura e permanece internado sob escolta policial. As duas vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a um hospital particular.
O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. A faca utilizada e a pistola do policial foram apreendidas.