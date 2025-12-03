03 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TERMINAL RODOVIÁRIO

Lyra, do café de Bauru, é uma das vítimas do crime na rodoviária

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Lyra, esfaqueado, à esquerda, e o agressor baleado à direita
Lyra, esfaqueado, à esquerda, e o agressor baleado à direita

Uma das vítimas do ataque a faca ocorrido na manhã desta terça-feira (2), no Terminal Rodoviário de Bauru, é Pedro Lyra Millian, o Lyra, que por muitos anos foi proprietário do tradicional café da rua Gustavo Maciel, ponto de encontro de empresários e personalidades da política local há mais de três décadas.

Após ser ferido por um homem de 57 anos, ex-namorado de sua atual companheira, informações sobre o estado de saúde de Lyra passaram a circular nas redes sociais, incluindo uma foto divulgada por um amigo para tranquilizar conhecidos.

Na manhã desta quarta-feira (3), o JCNET apurou que ele permanece internado, mas apresenta boa recuperação. Ele sofreu duas perfurações: uma no abdômen e outra no pulmão, que exigiram estabilização e a colocação de um selo torácico devido à gravidade.

Depois de atacar Lyra, o agressor voltou-se contra a ex-companheira. Ela tentou se proteger e foi atingida no antebraço, mas a faca de desossa também provocou um corte no abdômen.

Como o JCNET divulgou, um policial militar da Capital, que estava à paisana e se preparava para retornar a São Paulo, interveio no momento do ataque. Ele disparou contra o agressor, atingindo seu braço, o que fez o homem cair ao solo, informou o 1.º tenente Rodrigo Sayki. Equipes do 4.º Batalhão de Caçadores também foram acionadas para apoio.

O agressor sofreu fratura e permanece internado sob escolta policial. As duas vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a um hospital particular.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. A faca utilizada e a pistola do policial foram apreendidas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários