Uma das vítimas do ataque a faca ocorrido na manhã desta terça-feira (2), no Terminal Rodoviário de Bauru, é Pedro Lyra Millian, o Lyra, que por muitos anos foi proprietário do tradicional café da rua Gustavo Maciel, ponto de encontro de empresários e personalidades da política local há mais de três décadas.

Após ser ferido por um homem de 57 anos, ex-namorado de sua atual companheira, informações sobre o estado de saúde de Lyra passaram a circular nas redes sociais, incluindo uma foto divulgada por um amigo para tranquilizar conhecidos.

Na manhã desta quarta-feira (3), o JCNET apurou que ele permanece internado, mas apresenta boa recuperação. Ele sofreu duas perfurações: uma no abdômen e outra no pulmão, que exigiram estabilização e a colocação de um selo torácico devido à gravidade.