A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (3), o homem identificado como autor das machadadas que quase mataram um comerciante de 35 anos, no Parque Real, em Bauru, na tarde da última sexta-feira (28). O suspeito de 51 anos afirmou em depoimento que atacou a vítima porque era constantemente “humilhado” por ela e que pretendia “aleijá-la para fazê-la sofrer”.

A captura foi realizada por equipes da 3ª Delegacia de Investigações de Homicídios da Deic, que cumpriram mandado de prisão temporária. O suspeito foi localizado em uma casa na rua Benedito Alves da Silva. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele se armou com um facão e correu para o banheiro, mas acabou se entregando após breve negociação.

Segundo a investigação, o agressor é ex-padrasto da esposa do comerciante e já havia trabalhado para a família na coleta de recicláveis. Ele teria sido dispensado meses antes, sob a acusação de se apropriar de dinheiro do comércio administrado pela vítima. A situação, segundo a Polícia Civil, teria desencadeado o desejo de vingança.