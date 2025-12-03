A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (3), o homem identificado como autor das machadadas que quase mataram um comerciante de 35 anos, no Parque Real, em Bauru, na tarde da última sexta-feira (28). O suspeito de 51 anos afirmou em depoimento que atacou a vítima porque era constantemente “humilhado” por ela e que pretendia “aleijá-la para fazê-la sofrer”.
A captura foi realizada por equipes da 3ª Delegacia de Investigações de Homicídios da Deic, que cumpriram mandado de prisão temporária. O suspeito foi localizado em uma casa na rua Benedito Alves da Silva. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele se armou com um facão e correu para o banheiro, mas acabou se entregando após breve negociação.
Segundo a investigação, o agressor é ex-padrasto da esposa do comerciante e já havia trabalhado para a família na coleta de recicláveis. Ele teria sido dispensado meses antes, sob a acusação de se apropriar de dinheiro do comércio administrado pela vítima. A situação, segundo a Polícia Civil, teria desencadeado o desejo de vingança.
Durante o interrogatório, o suspeito afirmou que sofria humilhações e que a vítima teria tentado matá-lo em outras ocasiões. Disse ainda que atacou primeiro a nuca porque queria incapacitá-la. Ele indicou à equipe onde havia escondido a machadinha usada no ataque: na casa de uma irmã, no mesmo bairro.
Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí.
Ferimentos
No dia do ataque, a vítima foi conduzida à UPA do Ipiranga com ferimentos na nuca e no braço direito, sendo posteriormente transferida ao Pronto-Socorro Central.
O comerciante contou à Polícia Militar que havia parado o carro em frente a uma adega para comprar bebidas quando foi surpreendido por um homem que desferiu dois golpes com a machadinha e fugiu.