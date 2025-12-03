Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por descumprir medida protetiva e ir à mesma academia onde estava a ex-namorada, em Bauru. A chegada dos policiais ao estabelecimento, cheio de clientes, chamou atenção e circulou nas redes sociais. A jovem de 25 anos se sentiu intimidada pelo indiciado. De acordo com ela, propositalmente, ele usou aparelhos ao lado dos que ela utilizava, além de ficar encarando.

Mas no plantão policial e na presença do advogado, ele alegou desconhecer a medida e também que não a viu no estabelecimento. Câmeras de segurança obtidas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no entanto, refutam a versão.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima relatou que frequenta a academia desde outubro e que o autor, seu ex-companheiro, passou a aparecer no local nos últimos dias, permanecendo a curta distância. Ela afirmou que funcionários da academia também notaram tais condutas, que lhe causaram temor.

Já o acusado, de acordo com o BO, disse acreditar que tudo estava resolvido em razão de um suposto arquivamento de processo anterior.