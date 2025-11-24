Uma jovem de 26 anos passou por um susto ao chegar em casa, por volta das 20h40 deste domingo (23), na Vila Industrial, em Bauru. Ao retornar do trabalho, ela encontrou a porta da cozinha arrombada e, dentro do imóvel, um ladrão escondido no banheiro. O suspeito, de 24 anos, foi detido por vizinhos e preso pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender a um furto em andamento. Quando a equipe chegou ao endereço, o homem já estava imobilizado por moradores. Antes da chegada da viatura, ele tentou fugir e acabou sendo contido e agredido pelos populares.

A vítima relatou que, ao notar a porta arrombada, entrou no imóvel e viu a televisão fora do lugar, posicionada sobre a cama. Em seguida, ao abrir a porta do banheiro, surpreendeu o invasor escondido atrás dela. Assustada, correu para fora da casa e pediu ajuda aos vizinhos.