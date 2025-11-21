21 de novembro de 2025
AUMENTO

Bauru tem aumento de furtos e registra um caso a cada 1h50 

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JCNET
Plantão Policial de Bauru
Plantão Policial de Bauru

Bauru registrou, em média, 13 furtos por dia entre janeiro e setembro deste ano, o equivalente a um caso a cada 1 hora e 50 minutos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e somam 3.603 ocorrências no período analisado, o que representa alta de 12,5% em relação ao mesmo intervalo de 2024.

Os dados de outubro ainda não foram divulgados pelo Governo do Estado. A tendência pode ser ainda maior, já que parte das vítimas não procura a polícia para registrar boletim de ocorrência (BO). A SSP reforça a importância do registro, mesmo em casos de pequenos furtos, para subsidiar estratégias de prevenção, investigação e políticas públicas de segurança.

Veja 10 dicas de segurança abaixo e leia também:

Servidor municipal evita furto e imobiliza ladrão em Bauru

Fiéis detêm ladrão durante furto em culto de Bauru

