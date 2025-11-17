Um servidor público municipal da Secretaria de Saúde de Bauru, de 51 anos, evitou um furto em andamento na casa de seu vizinho e, depois, imobilizou o ladrão, 15 anos mais jovem, até a chegada da Polícia Militar, que prendeu o indivíduo. O fato aconteceu no final da noite deste domingo (16), na Vila Fundação Casas Populares Salvador Filardi, região do Nova Esperança.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), policiais militares foram designados até o local, onde encontraram o servidor imobilizando o ladrão em via pública. Ele informou que havia escutado barulhos na casa do vizinho, que, por coincidência, também é servidor público, porém do Estado. Já na calçada, deparou-se com o indivíduo pulando do imóvel e carregando uma grande quantidade de fios e uma torneira. Correndo, o indiciado tentou fugir da testemunha, porém foi alcançado.

Ainda de acordo com o BO, os objetos recuperados foram restituídos à vítima. O homem de 36 anos foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.