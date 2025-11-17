17 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CASA DO VIZINHO

Servidor municipal evita furto e imobiliza ladrão em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas/Arquivo JCNET
Plantão Policial de Bauru
Plantão Policial de Bauru

Um servidor público municipal da Secretaria de Saúde de Bauru, de 51 anos, evitou um furto em andamento na casa de seu vizinho e, depois, imobilizou o ladrão, 15 anos mais jovem, até a chegada da Polícia Militar, que prendeu o indivíduo. O fato aconteceu no final da noite deste domingo (16), na Vila Fundação Casas Populares Salvador Filardi, região do Nova Esperança.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), policiais militares foram designados até o local, onde encontraram o servidor imobilizando o ladrão em via pública. Ele informou que havia escutado barulhos na casa do vizinho, que, por coincidência, também é servidor público, porém do Estado. Já na calçada, deparou-se com o indivíduo pulando do imóvel e carregando uma grande quantidade de fios e uma torneira. Correndo, o indiciado tentou fugir da testemunha, porém foi alcançado.

Ainda de acordo com o BO, os objetos recuperados foram restituídos à vítima. O homem de 36 anos foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários