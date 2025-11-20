A equipe Bravo da 4.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru prendeu, na manhã desta quinta-feira (20), o terceiro e último suspeito de matar a facadas o coletor de recicláveis Geraldo Martins Ferreira, de 65 anos. O primeiro suspeito foi preso no dia 28 de outubro pela Polícia Civil e o segundo, no dia 31, pela mesma equipe da 4.ª Companhia.

De acordo com a PM, nesta quinta-feira, os policiais prenderam o homem de 23 anos que estava foragido desde o dia do crime, ocorrido em 26 de outubro, na rua Joaquim Gonçalves Soriano, no Pousada da Esperança 1. A guarnição estava em patrulhamento no Jardim Ivone quando avistou e reconheceu o procurado. Na abordagem, foi confirmado tratar-se do indivíduo. Contra ele havia um mandado de prisão.

O suspeito foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Relembre o caso