Cinco dias após o homicídio ocorrido no Pousada da Esperança, no último domingo (26), a equipe Bravo da 4.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru prendeu, na manhã desta sexta-feira (31), o segundo dos três suspeitos de terem matado a facadas o coletor de recicláveis Geraldo Martins Ferreira, de 65 anos. O primeiro foi preso na última terça-feira (28) pela Polícia Civil, e o terceiro integrante segue foragido.

A reportagem acompanhou os policiais militares chegando ao Plantão Policial com J.A.A. sob custódia (veja vídeo). De acordo com a PM, com mandado de prisão temporária em mãos, os policiais da equipe Bravo realizaram uma operação de saturação no próprio bairro Pousada da Esperança. Durante as diligências, o indivíduo foi localizado e abordado na rua Sargento Carlos José Thomas, a cerca de 800 metros da residência onde ocorreu o homicídio, na rua Joaquim Gonçalves Soriano.

Ainda segundo a PM, J.A.A. confessou a prática do crime aos policiais militares e mencionou também a participação de outros envolvidos já identificados. Foi dada voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas, diante do fundado receio de fuga. O capturado está sob custódia da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Relembre o caso