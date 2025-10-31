Cinco dias após o homicídio ocorrido no Pousada da Esperança, no último domingo (26), a equipe Bravo da 4.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru prendeu, na manhã desta sexta-feira (31), o segundo dos três suspeitos de terem matado a facadas o coletor de recicláveis Geraldo Martins Ferreira, de 65 anos. O primeiro foi preso na última terça-feira (28) pela Polícia Civil, e o terceiro integrante segue foragido.
A reportagem acompanhou os policiais militares chegando ao Plantão Policial com J.A.A. sob custódia (veja vídeo). De acordo com a PM, com mandado de prisão temporária em mãos, os policiais da equipe Bravo realizaram uma operação de saturação no próprio bairro Pousada da Esperança. Durante as diligências, o indivíduo foi localizado e abordado na rua Sargento Carlos José Thomas, a cerca de 800 metros da residência onde ocorreu o homicídio, na rua Joaquim Gonçalves Soriano.
Ainda segundo a PM, J.A.A. confessou a prática do crime aos policiais militares e mencionou também a participação de outros envolvidos já identificados. Foi dada voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas, diante do fundado receio de fuga. O capturado está sob custódia da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).
Relembre o caso
De acordo com informações divulgadas pelo JCNET/Sampi, o corpo de Geraldo foi encontrado na manhã de domingo, dentro da cozinha de sua residência, com perfurações no tórax e na cabeça, provocadas por golpes de faca. Vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM) e o Samu, que constatou o óbito no local.
Na terça-feira, a Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios, identificou e prendeu um dos três suspeitos de envolvimento na morte de Geraldo. Segundo a investigação, ele era coletor de materiais recicláveis e vinha sendo vítima de extorsões por parte de traficantes de drogas e usuários.