Prefeitura e DAE planejam desassorear Batalha e fazer mata ciliar

Após mais um período de crise no abastecimento de água que afetou cerca de 100 mil moradores entre o fim de agosto e o início de outubro, a Prefeitura de Bauru e o Departamento de Água e Esgoto (DAE) anunciam um conjunto de ações com a promessa de solucionar este problema crônico da cidade em médio prazo. As medidas incluem o desassoreamento da lagoa de captação do Rio Batalha, a instalação de uma segunda represa, a recuperação das matas ciliares do manancial e a construção do Complexo de Poços e Reservatórios do Val de Palmas. Esta última começou no último dia 8, com o início da perfuração do Poço 2 (P2), viabilizada por uma construtora como contrapartida antecipada de um empreendimento privado. O projeto completo prevê quatro poços interligados ao reservatório do Alto Paraíso, com investimento total de R$ 40 milhões a serem financiados pela Caixa Econômica Federal, mais R$ 8 milhões da contrapartida privada e R$ 16,5 milhões em recursos próprios.

O objetivo é abastecer a Vila Falcão, Vila Pacífico, Vila Souto, Alto Paraíso e Vila Industrial e reduzir a dependência do Batalha de 27% para 12,5% da população - algo em torno de 40 mil pessoas. "Nossa prioridade zero é colocar o complexo em funcionamento até o próximo período de estiagem, dentro de 12 meses", afirma o secretário de Governo, Renato Purini.

Já a licitação que contrataria a perfuração do P3 e a construção de uma adutora de 3 quilômetros foi declarada fracassada em publicação no Diário Oficial da última terça-feira (14), após a desclassificação das dez empresas participantes, seja por motivos técnicos, documentais, por fornecedores manifestarem desinteresse ou apresentarem propostas acima da cotação de preços.