Um homem de 35 anos, procurado pela Justiça de Nova Andradina (MS), foi preso na madrugada desta quinta-feira (11), quando procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Ipiranga, em Bauru.

De acordo com o histórico policial, o rosto dele foi identificado pela Polícia Militar por meio de câmeras de segurança, e o acompanhamento virtual mostrou que havia entrado na unidade de saúde.

Uma equipe da PM foi até o local e efetuou a prisão. Ele estava residindo em Bauru, mas responde por falta de pagamento de pensão alimentícia para filhos no Mato Grosso do Sul. O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.