JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
DO MS PARA SP

Homem procura atendimento em UPA de Bauru e é preso

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
JCNET
UPA da Vila Ipiranga, em Bauru
UPA da Vila Ipiranga, em Bauru

Um homem de 35 anos, procurado pela Justiça de Nova Andradina (MS), foi preso na madrugada desta quinta-feira (11), quando procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Ipiranga, em Bauru.

De acordo com o histórico policial, o rosto dele foi identificado pela Polícia Militar por meio de câmeras de segurança, e o acompanhamento virtual mostrou que havia entrado na unidade de saúde.

Uma equipe da PM foi até o local e efetuou a prisão. Ele estava residindo em Bauru, mas responde por falta de pagamento de pensão alimentícia para filhos no Mato Grosso do Sul. O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

