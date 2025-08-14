PM prende motociclista com arma de fogo no Jardim Vitória

Uma equipe da 3.ª Companhia da Polícia Militar prendeu um jovem de 20 anos que estava com uma arma de fogo em sua mochila, quando foi abordado dirigindo uma moto na noite desta quarta-feira (13), na quadra 2 da rua João Camilo, no Jardim Vitória, em Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), ele conduzia uma moto Honda CG 160 vermelha, modelo 2020. Durante a abordagem, foi realizada revista no indivíduo e, em sua posse, dentro de uma bolsa, foi encontrado um revólver calibre .32, sem marca e com numeração suprimida. A arma não tinha munição.

Quando questionado pelos policiais militares, ele informou que comprou o revólver de um senhor, cujo nome e local de encontro não quis revelar. Disse ainda que estava levando a arma para sua casa, no Jardim Ouro Verde.