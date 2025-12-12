Uma moradora de Iacanga (a 50 km de Bauru) procurou a Polícia Civil para denunciar que tem recebido cartas com ameaças de morte do ex-companheiro, preso desde 2022 pelo crime de roubo. Segundo ela, o detento afirma que irá procurá-la assim que obtiver o benefício da saída temporária de dezembro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 44 anos, cumpre pena em um presídio de Itaí (SP) e escreveu que pretende ir a Iacanga para “terminar o que começou”, o que incluiria agredi-la e tentar matá-la, além de ameaçar também seus familiares.

Com base na denúncia, a Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do detento por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A decisão resultou na perda do direito à saída temporária, medida que, segundo a corporação, visa resguardar a segurança da vítima e de sua família.