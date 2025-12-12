13 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
IACANGA

Homem manda cartas da cadeia e ameaça matar a ex na saidinha

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Internet
Detento enviava cartas da penitenciária de Itaí para a ex em Iacanga
Detento enviava cartas da penitenciária de Itaí para a ex em Iacanga

Uma moradora de Iacanga (a 50 km de Bauru) procurou a Polícia Civil para denunciar que tem recebido cartas com ameaças de morte do ex-companheiro, preso desde 2022 pelo crime de roubo. Segundo ela, o detento afirma que irá procurá-la assim que obtiver o benefício da saída temporária de dezembro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 44 anos, cumpre pena em um presídio de Itaí (SP) e escreveu que pretende ir a Iacanga para “terminar o que começou”, o que incluiria agredi-la e tentar matá-la, além de ameaçar também seus familiares.

Com base na denúncia, a Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do detento por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A decisão resultou na perda do direito à saída temporária, medida que, segundo a corporação, visa resguardar a segurança da vítima e de sua família.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários