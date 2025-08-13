Mistério no Jd. Vitória em Bauru: tiros e chamada mobilizam PM

Uma ocorrência no início da noite desta quarta-feira (13) mobilizou equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), da PM, no bairro Jardim Vitória, em Bauru. De acordo com informações de diferentes moradores, disparos foram efetuados logo após a chegada das primeiras viaturas. Um homem, que segundo a polícia passou pelo local, foi abordado e conduzido à delegacia.

De acordo com um agente da Polícia Militar, a corporação foi acionada em apoio a uma ocorrência de duas pessoas baleadas no bairro. No entanto, ao chegar no local, não havia nenhuma vítima e o Samu nem teria chegado a comparecer. A polícia, porém, decidiu abordar um homem na motocicleta, que acabou sendo levado à delegacia. No local, ficaram seu capacete, boné, meias e duas correntes de prata. Um policial levou a moto ao Plantão. O JCNET apura o motivo pelo qual o jovem foi levado e a matéria será atualizada com a informação.

Além disso, moradores relataram que um homem que estava na área havia desaparecido. Horas depois, porém, ele foi localizado por colegas.