O Tribunal do Júri de Bauru condenou o comerciante Ademar Markus por ter matado a tiros João Victor Garcia da Silva, 20 anos, flagrado furtando caixas de sorvete de seu estabelecimento. A pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo homicídio ocorrido na madrugada de 25 de março de 2020, sob o viaduto da avenida Duque de Caxias, na avenida Nações Unidas, no Jardim Brasil.

A defesa do réu, formada pelos advogados Thiago Tezani, Fábio Garcia e Fernando Amaral, informou que irá recorrer da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento, embora avalie como positivo o resultado do julgamento ocorrido no último dia 2 de dezembro. Por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos disparos, mas afastou a tese de homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima, entendimento que, se mantido, resultaria em pena mais severa.

Markus, então, foi condenado por homicídio simples. O júri também acolheu a tese da defesa de que a morte foi cometida sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o chamado homicídio privilegiado, o que também permitiu a redução da condenação.