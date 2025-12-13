Além de enfrentar o luto pela morte brutal da filha Jéssica Pereira Silva, aos 37 anos, Silvia Pereira, avó dos quatro órfãos do caso de feminicídio registrado em Bauru na última segunda-feira (8), precisou tomar para si a criação dos netos, com idades entre 3 e 13 anos. Sem aposentadoria e trabalhando como cuidadora, ela terá de abdicar da própria rotina para assumir o compromisso e, neste momento, necessita de ajuda para garantir o mínimo de dignidade à família.

Diante da situação, Matias Muniz, um líder comunitário do Jardim Carolina, bairro onde a morte foi registrada e onde a família mora, iniciou uma campanha solidária para arrecadar doações. Conforme o JCNET divulgou, Jéssica foi assassinada a facadas pelo ex-marido em via pública. O agressor fugiu, mas foi morto horas depois em confronto com a Polícia Militar, no Jardim Niceia.

Até então, segundo Muniz, Jéssica sustentava a casa com o auxílio do programa Bolsa Família, com renda de R$ 1,1 mil, além de trabalhos como cuidadora. Com o crime, toda a estrutura familiar foi desfeita de forma abrupta. Sensibilizado com a situação, o presidente de Associação de Moradores do Jardim Carolina iniciou uma campanha para arrecadar alimentos, roupas, leite, produtos de higiene e contribuições financeiras.