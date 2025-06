Lençóis: vídeos mostram cronologia da morte de mototaxista; VEJA

Vídeos divulgados pela Polícia Civil revelam os últimos momentos de vida do mototaxista Antonio Lizardo Lemos Nascimento, 61 anos, que desapareceu na noite de quarta-feira (18) e foi encontrado morto nesta quinta-feira (19), em Lençóis Paulista. Um jovem de 21 anos foi detido nesta sexta (20) suspeito do crime.

De acordo com o delegado Luiz Cláudio Massa, responsável pelas investigações, a vítima teria ido até o imóvel do suspeito, após uma entrega de lanches no bairro, para cobrar uma dívida. Segundo relato do investigado, o mototaxista estaria armado com uma faca e os dois entraram em luta corporal.

Durante a briga, o morador teria asfixiado a vítima e, na sequência, atingido a cabeça dela com golpes de barra de ferro. Depois, conforme o delegado, o corpo teria sido colocado pelo suspeito no porta-malas do carro dele e levado até uma plantação de cana-de-açúcar no final da rua Ivone Maria da Silva Paccola.