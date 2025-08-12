14 de agosto de 2025
CONDUTOR FUGIU

Passageira de motocicleta morre atropelada na Rondon, em Botucatu

Artesp/Reprodução
Após queda, ocupantes da moto foram projetados para a faixa 02 da via e a passageira acabou sendo atropelada por um Fiat Fiorino
Botucatu - Passageira de uma motocicleta, de 28 anos, morreu, na manhã desta terça-feira (12), após ser atropelado por um Fiat Fiorino na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O condutor do utilitário fugiu após o acidente, registrado por volta das 9h20.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a moto Honda CG 150 tentava acessar a rodovia no sentido leste quando, na alça de acesso, o condutor perdeu o controle da direção por razões a serem esclarecidas e tombou.

Os dois ocupantes da moto foram projetados para a faixa 02 da via e a passageira acabou sendo atropelada por um Fiat Fiorino. O condutor deixou o local sem prestar socorro à vítima. Na sequência, um caminhão guincho que seguia atrás acabou atingindo a moto.

A mulher chegou a ser socorrida, mas teve a morte constatada no hospital. O motociclista sofreu ferimentos leves e também precisou de atendimento médico. Além de equipes da concessionária Rodovias do Tietê, atuaram na ocorrência a Polícia Rodoviária e Samu.

