Passageira de motocicleta morre atropelada na Rondon, em Botucatu

Botucatu - Passageira de uma motocicleta, de 28 anos, morreu, na manhã desta terça-feira (12), após ser atropelado por um Fiat Fiorino na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O condutor do utilitário fugiu após o acidente, registrado por volta das 9h20.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a moto Honda CG 150 tentava acessar a rodovia no sentido leste quando, na alça de acesso, o condutor perdeu o controle da direção por razões a serem esclarecidas e tombou.

Os dois ocupantes da moto foram projetados para a faixa 02 da via e a passageira acabou sendo atropelada por um Fiat Fiorino. O condutor deixou o local sem prestar socorro à vítima. Na sequência, um caminhão guincho que seguia atrás acabou atingindo a moto.