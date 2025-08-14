Polícia Civil prende suspeito de invadir e furtar rádio 94 FM

A Polícia Civil de Bauru prendeu, nesta quinta-feira (14), o suspeito de invadir e furtar equipamentos eletrônicos da rádio 94 FM na noite de segunda-feira (11). De acordo com informações da emissora, o homem tem 20 anos e extensa ficha criminal.

O JCNET apurou que a prisão ocorreu logo após ele furtar uma motocicleta Honda XRE 300 prata no Centro. O suspeito tombou com o veículo, abandonado na rua dos Sapateiros, via que liga o Núcleo Gasparini ao bairro Pousada da Esperança. Em seguida, ele correu em direção a uma área de mata, mas foi alcançado.

Conforme o JC/JCNET noticiou, o homem acessou salas e estúdios, revirou armários e levou um notebook, um televisor, um monitor de computador, material de iluminação e três celulares usados pela equipe externa de jornalismo. Policiais militares estiveram no local por volta da meia-noite, acionados pelo sistema de vigilância, e chegaram a avistar o suspeito a distância. Durante a fuga, ele abandonou apenas o televisor.