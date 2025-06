Polícia prende suspeito de matar e carbonizar homem em Lençóis

O suspeito de matar um homem de 61 anos em Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru) foi preso nesta sexta-feira (20) por uma equipe de investigadores da Polícia Civil do município, chefiada pelo delegado Luiz Cláudio Massa. Conforme o JC/JCNET noticiou, Antonio Lizardo Lemos Nascimento desapareceu na noite de quarta-feira (18), quando trabalhava como entregador de lanches. Seu corpo foi encontrado carbonizado na manhã do feriado de Corpus Christi (19), em um canavial da cidade. A família havia pedido ajuda nas redes sociais, já que ele não retornou para casa.

Segundo o delegado Luiz Massa, desde a noite do crime, os investigadores atuaram de forma ininterrupta até localizarem o suspeito, de 21 anos, no bairro Jardim Príncipe. Ele foi identificado a partir da análise de imagens de câmeras de segurança.

Ainda de acordo com o delegado, o autor confessou o crime e alegou um acerto de dívidas como motivação. Luiz Massa também revelou que a vítima possuía antecedentes criminais, inclusive com registro de prisão. Quando foi assassinado, Antonio trabalhava como motoboy, realizando entregas de lanches no município.