Escola municipal de Bauru é invadida e furtada

Sem videomonitoramento e vigilância noturna, as escolas municipais de Bauru seguem sendo alvo de invasões e furtos. Nesta terça-feira (13), um ladrão usou panos para cobrir as farpas da concertina e entrar na Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Carlos Correia Vianna, situada na quadra 8 da rua Dona Marieta França, no Jardim Vânia Maria. O almoxarifado foi arrombado e itens foram levados, confirmou a Secretaria Municipal de Educação. A pasta também afirmou que as aulas não foram prejudicadas.

Segundo boletim de ocorrência, uma servidora chegou para trabalhar e se deparou com a porta do almoxarifado aberta, sem os cadeados. Ao entrar no local, notou a subtração de uma escada de alumínio, um carrinho de mão e uma enxada. Apenas a escada possuía a etiqueta de registro de patrimônio.