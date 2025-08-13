14 de agosto de 2025
BAURU

Vizinhos se unem e apagam incêndio em casa de Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
Um dos vizinhos subiu no telhado para chegar mais perto com a mangueira
Um dos vizinhos subiu no telhado para chegar mais perto com a mangueira

Um grupo de vizinhos se uniu para evitar que um princípio de incêndio se propagasse em uma casa do Jardim Bela Vista, em Bauru, no final da tarde desta terça-feira (12). Juntos, os moradores conseguiram apagar completamente as chamas.

Eles usaram mangueiras domésticas para combater o fogo, destaca uma vizinha. Outro, inclusive, se arriscou ao subir no telhado de sua casa para jogar água e conter o incêndio. Graças à ‘força-tarefa’, o Corpo de Bombeiros nem foi acionado, embora os moradores tenham cogitado essa possibilidade e saibam que a medida é fundamental para evitar eventuais desastres — uma vez que o fogo poderia sair do controle.

Quando as chamas foram percebidas, havia apenas dois jovens no interior do imóvel; eles não se feriram. O incidente resultou apenas em danos materiais na parte dos fundos da propriedade.

