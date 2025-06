Homem é morto a facadas enquanto dormia em alojamento de Bauru

Um desentendimento entre operários que dividem o mesmo alojamento no Jardim Europa, em Bauru, resultou no assassinato de um deles na madrugada deste domingo (15). A vítima, Antônio Alcides Vilar Filho, de 40 anos, estava dormindo quando foi brutalmente atacada com diversas facadas. O autor, de 25 anos, natural do Estado do Piauí, está preso. Trata-se do segundo homicídio em Bauru neste final de semana (leia mais abaixo).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o crime aconteceu por volta das 2h30, em um sobrado localizado na quadra 2 da Rua Luís Bleriot. Horas antes, houve um churrasco com a participação do autor, da vítima e de outros colegas trabalhadores da construção civil. Durante a confraternização, todos consumiram bebida alcoólica, conforme consta do BO.

Ainda de acordo com o registro policial, o autor esperou o desafeto dormir, pegou uma faca e a golpeou enquanto ela estava deitada. A vítima não teve chance de defesa e teve o óbito constatado no local. Depois de matá-la, o indiciado procurou um colega de trabalho e disse que havia “feito uma besteira”. Este conhecido o orientou a procurar a polícia e se entregar — o que ele fez.