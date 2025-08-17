17 de agosto de 2025
FUGA DE BICICLETA

Bauru: homem é assassinado com golpe de barra de ferro na cabeça

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JC
Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros tentaram reanimação, mas sem sucesso
Um homem foi vítima de assassinato em via pública após sofrer um golpe de barra de ferro na cabeça, na madrugada deste domingo (17), na quadra 1, da travessa Américo Cesetti, no Parque Santa Cândida, em Bauru. A vítima foi identificada como Luiz Antônio dos Santos Junior, de 45 anos. O autor fugiu de bicicleta, mas foi identificado e é procurado pelas polícias Militar e Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), viaturas da Polícia Militar foram até o bairro e encontraram equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros tentando salvar a vida da vítima. Apesar dos esforços, ele não resistiu ao ferimento na cabeça e morreu no local.

Moradores do bairro disseram que viram o crime acontecer, cometido por um homem que mora próximo à casa da vítima. Há câmeras de segurança no local que podem colaborar com o inquérito policial.

O JCNET acompanha o caso.

