18 de agosto de 2025
EM LENÇÓIS PAULISTA

Homem morre após ser lançado para fora de carro em capotamento

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Kennedy Lopez
Acidente ocorreu na estrada municipal José Benedito Dalben (LEP-040)
Acidente ocorreu na estrada municipal José Benedito Dalben (LEP-040)

Lençóis Paulista - Um homem de 58 anos, morador de Lençóis Paulista, morreu na tarde deste domingo (17) em um capotamento na estrada municipal José Benedito Dalben (LEP-040), que liga o município à fazenda Rio Claro e à rodovia João Melão (SP-255).

Segundo o registro policial, a vítima, que não teve o nome divulgado, conduzia um Prisma de cor prata pela via, sentido Lençóis Paulista, quando, por volta das 15h50, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e capotou.

O homem, que estava sozinho, foi projetado para fora do veículo e teve a morte constatada pelo Samu ainda no local. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

