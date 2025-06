Bauru: jovem de 18 anos morre após ser alvo de disparos em baile

Um jovem de 18 anos morreu neste sábado (14) após ser baleado em um baile no Parque Jaraguá, em Bauru. O autor dos disparos não havia sido identificado até a publicação desta reportagem. O homicídio será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, atingido por dois disparos de arma de fogo, no tórax e pescoço, Vitor Matheus Flores Generoso de Oliveira foi socorrido desacordado por populares e levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Bela Vista. A munição que atingiu o pescoço dele permaneceu alojada, consta do registro policial.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por equipe da unidade por volta das 7h e, no local, recebeu a informação de que o jovem havia sido baleado em um baile realizado no Parque Jaraguá. Em razão da gravidade do estado de saúde da vítima, ela foi transferida para o Hospital de Base (HB), mas não resistiu. O caso segue sob investigação.