17 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BORACEIA

Desaparecido há 3 dias, homem é encontrado morto dentro de casa

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no imóvel
A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no imóvel

Boraceia - Um homem de 56 anos, que não era visto há três dias, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (16), na casa onde morava, no Núcleo Habitacional Antônio Lorenzetti, em Boraceia (41 quilômetros de Bauru). Ele não tinha sinais de violência e o caso, registrado como morte suspeita, será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o registro policial, preocupada com o sumiço de C.A.C., com quem não conseguia contato já há três dias, uma amiga foi até a residência dele e, com a autorização da proprietária, pulou o muro, sentiu um forte odor e encontrou o homem sem vida na cama.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no imóvel. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú para exame necroscópico e a ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários