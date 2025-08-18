Ciclista morre em acidente no Centro de Bauru nesta segunda-feira

Um homem de 63 anos morreu e outro ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (18), na quadra 10 da avenida Nações Unidas, na altura do Senac. A ocorrência envolveu um carro e dois homens em uma bicicleta.

Segundo informações preliminares do jornalista Alexandre Colim, da equipe de reportagem do programa Cidade 360º, parceria da 96 FM com o JC/JCNET, o homem que conduzia a bicicleta morreu no local. Ele foi identificado como Antonio Carlos Rodrigues. O garupa foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central.

O JCNET acompanha o caso.