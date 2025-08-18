18 de agosto de 2025
NESTA MANHÃ

Ciclista morre em acidente no Centro de Bauru nesta segunda-feira

Douglas Willian/JC
Bicicleta foi atingida na quadra 10 da avenida Nações Unidas, na altura do Senac
Bicicleta foi atingida na quadra 10 da avenida Nações Unidas, na altura do Senac

Um homem de 63 anos morreu e outro ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (18), na quadra 10 da avenida Nações Unidas, na altura do Senac. A ocorrência envolveu um carro e dois homens em uma bicicleta.

Segundo informações preliminares do jornalista Alexandre Colim, da equipe de reportagem do programa Cidade 360º, parceria da 96 FM com o JC/JCNET, o homem que conduzia a bicicleta morreu no local. Ele foi identificado como Antonio Carlos Rodrigues. O garupa foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central.

O JCNET acompanha o caso.

