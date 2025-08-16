Homem tem veículo roubado por dois assaltantes armados em Bauru

Um homem de 24 anos teve seu carro, um KIA Sportage LX2 FFG3, roubado durante um assalto à mão armada ocorrido na rua Aviador José de Barros Silva, no Jardim América, em Bauru, por volta das 2h da madrugada deste sábado (16).

Segundo o registrado em boletim de ocorrência (BO), na Central de Polícia Judiciária (CPJ), durante patrulhamento de rotina, policiais militares foram abordados por um indivíduo que acenou para a guarnição do meio da rua e relatou ter sido vítima de roubo.

Segundo declarações da vítima, ao desembarcar de seu veículo, ela foi surpreendida por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado com uma arma de

fogo do tipo pistola, na cor preta. O suspeito anunciou o assalto, exigindo que o rapaz entregasse as chaves do veículo. Após subtrair as chaves, os ladrões deixaram o local com a SUV, fugindo pela rua Doutor Fuas de Matos Sabino, sentido Centro.