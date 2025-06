Pai de bebê morto disse que ausência foi entre 10 e 15 minutos

O pai do bebê de um ano e meio que morreu na noite deste sábado (7), em Bauru, em decorrência de um incêndio na casa da família, informou em depoimento à Polícia Civil que ele e a esposa — mãe da criança — se ausentaram do imóvel, onde deixaram sozinhos a vítima e mais dois filhos sobreviventes, de 3 e 5 anos, por um período entre 10 e 15 minutos. Conforme o JC/JCNET noticiou, o casal saiu da residência para ir até uma confeitaria comprar doces e um bolo para comemorar, ainda que de forma tardia, o aniversário da filha mais velha, de 5 anos — celebração adiada por falta de dinheiro, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Ele e a mulher foram presos por abandono de incapaz com resultado morte, após a tragédia ocorrida no imóvel situado no Jardim Eldorado. Uma das crianças sobreviventes foi transferida para o Hospital Estadual, enquanto a outra poderia ser encaminhada ao mesmo local, dependendo dos resultados de exames realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, para onde foi levada inicialmente. Ambas estão sob os cuidados de funcionárias do abrigo que as acolherá após a alta hospitalar.

Segundo informações extraoficiais, os pais passaram por audiência de custódia e permaneceram presos.