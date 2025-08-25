Cachorros foram queimados em área próxima da av. Castelo Branco

Vários cachorros foram queimados neste fim de semana em uma área urbana próxima da avenida Castelo Branco, em Bauru. A denúncia foi feita pelo vereador Júlio César (PP) durante sessão legislativa na Câmara Municipal e confirmada pela Prefeitura de Bauru nesta segunda-feira (25).

A Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Animal (Semma) informou ao JC que a equipe de fiscalização está ciente do ocorrido desde ontem (24), quando começaram o trabalho de identificação do tutor dos animais, em parceria com a Polícia Civil.

Uma pessoa suspeita foi identificada, segundo a pasta, mas não é possível afirmar se o caso se trata de maus tratos a animais ou descarte irregular, já que os cachorros podem ter sido depositados mortos no local, de acordo com a Semma.