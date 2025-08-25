DAE anuncia rodízio de água para bairros atendidos pelo Batalha

Devido à baixa vazão do Rio Batalha provocada pela estiagem prolongada, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) implantará um sistema de rodízio no abastecimento a partir das 0h desta quinta-feira (28). A medida emergencial é temporária e afetará exclusivamente os bairros atendidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA). A decisão foi tomada após o nível da lagoa de captação atingir a marca de 2,39 metros nesta segunda-feira (25), muito abaixo do nível operacional ideal de 3,20 metros, sem previsão de chuvas para os próximos dias.

O município informa que tem realizado diversas ações nos últimos anos para reduzir a dependência do Rio Batalha, com abertura de novos poços, reservatórios e interligações. A dependência, que já foi superior a 40%, foi reduzida para 27% da população. As regiões da Vila Dutra e do Jardim Bela Vista deixaram de depender do Rio Batalha após investimentos da autarquia, e são atualmente totalmente abastecidas por poços.

Além disso, informa a prefeitura, o Programa ‘Água de Todos’, lançado pela Prefeitura de Bauru e DAE, vai investir R$ 64,5 milhões para melhorar o abastecimento e reduzir ainda mais a dependência do Rio Batalha, para 12,5% da população – as regiões da Vila Falcão, Vila Pacífico, Alto Paraíso e Vila Industrial serão totalmente abastecidas por poços após a realização dos investimentos. O programa será viabilizado em partes com recursos da autarquia, e por R$ 40 milhões em financiamento com a Caixa. O projeto de lei que permite o financiamento está na pauta da sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira.

Grupos do rodízio